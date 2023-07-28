О том, что в окрестностях Запорожской атомной электростанции прогремела серия взрывов, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, полученную от наблюдателей миссии МАГАТЭ, и озвученную главой Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олегом Кориковым во время трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Корикова, в последнее время поступает множество подтвержденных данных от представителей МАГАТЭ, которые сейчас постоянно находятся на территории ЗАЭС, — оккупанты расставили мины на электростанции. В частности, согласно последней информации, 26-го и 27-го июля, поблизости от этого важного объекта, были слышны звуки взрывов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Генштабе рассказали, как оккупанты пытаются склонить к сотрудничеству работников ЗАЭС.