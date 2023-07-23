О том, что на территории временно оккупированного Энергодара в Запорожской области, захватчики усилили репрессии против работников ЗАЭС, отказывающихся заключать трудовые договора с российской оккупационной администрацией, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную на официальной Facebook-странице Генштаба ВСУ.

Как стало известно, в отношении украинских работников, оккупанты активно применяют меры психологического и физического воздействия: сотрудники Росгвардии и ФСБ РФ регулярно запугивают, угрожают, шантажируют и избивают наших специалистов, а также отбирают у них наличку, снимают средства с банковских карточек и изымают смартфоны. Тем не менее, украинцы не прекращают сопротивляться — отказываются выходить на работу или саботируют исполнение решений местных «властей».

Ранее наш информационный портал писал о том, как у Буданова высказались о вероятности теракта на ЗАЭС и «Крымском титане».