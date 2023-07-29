О том, что войска государства-террориста пытаются наступать в районе Кременной и Марьинки, а ВСУ продавливают оборону противника по направлению к Мелитополю и Бердянску, пишет «НБН», ссылаясь на оперативную сводку, размещенную на официальной Facebook-странице Генштаба ВСУ.

В окрестностях временно захваченного Донецка, наши воины не прекращают сдерживать атаки врагов в районе Марьинки, вопреки ожесточенным артиллерийским обстрелам и авиационным ударам армии Путина.

Также, защитники Украины продолжают наступательную операцию на Мелитополь и Бердянск, где закрепляются на освобожденных позициях, ведут огонь артиллерией по выявленным вражеским целям, и проводят контрбатарейную борьбу. Захватчики по-прежнему концентрируются на недопущении перемещения украинских соединений.

Кроме того, пилоты украинской авиации нанесла 3 удара по районам сосредоточения «живой силы», вооружения и бронетехники ВС РФ, а ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ поразили 8 артиллерийских средств на российских огневых позициях, 2 станции РЭБ, 1 склад боеприпасов и 1 склад ГСМ.

Ранее мы писали о том, что в Генштабе ВСУ сообщали о боевой ситуации на Донетчине 28-го июля.