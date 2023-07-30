О том, что на данный момент, все еще продолжается спасательная операция с участием ГСЧС Украины, предусматривающая тщательный разбор завалов с последующей эвакуацией населения, и уже известно — вследствие российского обстрела погибли 2 человека, пострадало 20 (трое из них остаются в больнице), а временное место жительства предоставлено еще 13 лицам, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канеле Сумского горсовета.

Кроме того, из-за этого ракетного удара захватчиков, были повреждены линии контактной сети по улице Ковпака, но этим утром уже восстановлена подача электричества, и движение троллейбусов проходит соответственно маршрутам.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Воздушных Силах ВСУ подробно отчитались о количестве уничтоженных дронов в ночь на 30-е июля.