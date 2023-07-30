О том, что этой ночью, путинская армия атаковала с юго-восточного направления сразу четырьмя дронами-камикадзе «Шахед-136/131», пишет «НБН», ссылаясь на утреннюю информационную сводку, опубликованную в официальном Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, благодаря силам и средствам Воздушных Сил, все вражеские ударные беспилотники были благополучно ликвидированы в пределах Херсонской и Днепропетровской областей.

Кроме того, пилотами Сил Обороны, за минувшие 24 часа, было нанесено не менее 10 ударов по районам концентрации личного состава, вооружения и военной техники оккупационной армии РФ. Также, в субботу, 29-го июля, подразделения наших ПВО уничтожили четыре оперативно-тактических разведывательных дрона.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Воздушных Силах объяснили, когда в Украине восстановят гражданское авиасообщение.