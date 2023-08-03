О том, что этой ночью враги в очередной раз атаковали с северного направления (из Брянской области РФ) дронами-камикадзе «Шахед-136/131», суммарно запустив 15 ударных беспилотников, пишет «НБН», ссылаясь на подробную информационную сводку, опубликованную в официальном Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, силы и средства Воздушных Сил, эффективно взаимодействуя с ПВО прочих подразделений Сил Обороны, фактически «приземлили» все 15 вражеских дронов-камикадзе, а также успешно ликвидировали 7 разведывательных БПЛА разведывательного оперативно-тактического назначения.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Киевской ГВА рассказали, сколько «Шахедов» было уничтожено в воздушном пространстве столицы Украины в ночь на сегодня, 3-е августа.