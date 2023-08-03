Как информирует «НБН», в своем ТГ-канале Попко написал, что в воздушном пространстве Киева во время ночной вражеской атаки силы и средства ПВО Вооруженных сил Украины уничтожили все воздушные цели, а это почти пятнадцать дронов-камикадзе типа «Шахед».

По словам чиновника, это уже восьмая подряд атака ударными дронами по Киеву. И вчерашняя, которая была ночью, также была массированной.

Дословно из заявления Попко:

Силы и средства ПВО обнаружили и уничтожили на подлете к Киеву около полутора десятка воздушных целей.

По состоянию на настоящий момент никаких данных о разрушениях или пострадавших нет.

Напомним, ранее в Воздушных силах Украины рассказали об особенности запуска ударных дронов оккупантами.