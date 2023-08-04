О том, что государство-террорист удерживает в водах Черного моря только 1 корабль-носитель крылатых «Калибров», однако уровень ракетной угрозы остается на достаточно высоком уровне, пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение, озвученное спикером Сил Обороны Юга Украины Наталией Гуменюк во время трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, сейчас оккупанты вывели в Черное море 15 военных кораблей, но еще 1 подлодку-ракетоноситель с 4 «Калибрами» держат наготове в Азовском море. Подобным образом захватчики стараются рассредоточить собственную корабельную группировку, и, вполне возможно, «готовятся к провокациям».

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