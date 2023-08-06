О том, что мировое сообщество не должно находиться в заложниках у отдельно взятой страны-агрессора, поскольку без стабильного экспорта украинского зерна пострадают, в основном, страны Азии и Африки, и потому Украина восстановит отправку агропродукции из собственных портов, вопреки действиям России, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, прозвучавшее на болгарском телеканале bTV.

По словам Буданова, постоянные удары РФ по портовой инфраструктуре и зернохранилищам, являются очередным свидетельством преступлений против человечности, но из-за сокращения вывоза украинского зерна, страдают, главным образом, малообеспеченные государства, напрямую зависимые от поставок продовольствия из Украины.

Глава ГУР МОУ акцентировал:

Что касается зерна, то мы снова начнем экспортировать, нравится это России или нет.

Ранее мы писали о том, какие убытки понесет Украина от остановки экспорта агропродукции.