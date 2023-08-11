О том, что на сегодняшнем специальном заседании СНБО, лидер нашей страны ознакомился с результатами тщательных проверок «военкоматов», проведенных различными антикоррупционными и силовыми структурами, и, в результате будут освобождены от должностей все главы областных ТЦК/СП, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение, размещенное в официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, причина увольнений всех «военкомов» проста — управлять мобилизационной системой должны люди, в точности знающие, что такое война, а также понимающие, почему цинизм и взяточничество в период военного положения являются государственной изменой.

Лидер Украины подчеркнул: воины, прошедшие фронт или которые не в состоянии оставаться в окопах, так как утратили здоровье, потеряли конечности, все же сохранили больше собственного достоинства и не приобрели цинизма — именно потому им можно доверить контроль над системой комплектования.

Реализация решения возложена на Главкома Валерия Залужного, а перед назначением новых руководителей ТЦК/СП, этих людей обязательно проверит Служба Безопасности Украины.

Ранее мы писали о том, какую меру меры пресечения избрал суд для экс-руководителя Одесского областного военкомата Евгения Борисова.