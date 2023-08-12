О том, что 1 результативный удар можно записать на счет пилотов, а еще 2 — артиллеристов и ракетчиков, пишет «НБН», ссылаясь на информационную сводку, опубликованную в официальном Facebook-аккаунте Генерального штаба Украины.

Как стало известно, авиацией Сил Обороны, за минувшие 24 часа, была осуществлена 1 эффективная атака на район концентрации «живой силы», вооружения и военной техники оккупантов. Кроме того, нашими защитниками неба было «приземлено» 4 разведывательных оперативно-тактических беспилотника, а подразделениями ракетных войск и артиллерии на протяжении прошедших суток уничтожен 1 зенитно-ракетный комплекс «Стрела» противника.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Тарнавский сообщал, какие успехи были у защитников на Таврическом направлении 11-го августа.