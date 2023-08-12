О том, что сегодня, 12-го августа, около 1 часа дня, защитники Украины, похоже, «попытались» атаковать стратегический мост, применив зенитную ракету, но ПВО РФ все же вовремя «обнаружила и перехватила» данную цель, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Министерства обороны РФ.

Как утверждают в оборонном ведомстве страны-агрессора, попытка удара была предпринята с помощью управляемой ракеты С-200, модифицированной в «ударный вариант», и вследствие указанной атаки, никаких разрушений и повреждений на переправе не зафиксировано, как и пострадавших. Тем не менее, фотографии Керченского моста свидетельствуют об обратной ситуации.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Минобороны Российской Федерации заявляло об атаке на Крым 20 дронов в ночь на 12-е августа.