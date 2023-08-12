Как информирует «НБН», об этом говорится в ТГ-канале Минобороны России.

Таким образом, уже по традиции в оборонном ведомстве России рассказали о том, что им удалось «пресечь попытку атаки» на объекты на территории АРК, в чем они обвиняют Украину.

Согласно обнародованному Министерством обороны России сообщению, якобы шесть беспилотников были сбиты «подавлены» средствами РЭБ, а еще четырнадцать – сбили системы противовоздушной обороны.

Напоследок в ведомстве оккупантов подчеркнули, что «разрушений и пострадавших нет».

Напомним, ранее в ОК «Юг» прокомментировали сезон «бавовны» в Крыму.