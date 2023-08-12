О том, что во второй половине сегодняшнего дня, после первого инцидента, транспортное сообщение через Крымский мост снова перекрыли из-за вероятности повторного ракетного удара аналогичной переделанной ракетой из нашего ЗРК С-200, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в местном Telegram-канале «ЧП Севастополь».

Впрочем, в Telegram-канал «Крымский ветер» сообщают об иной ситуации — новая серия из 8 «хлопков» уже прозвучала в районе Керчи, и последствия не похожи на еще одну завесу из «белого дыма».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Минобороны Российской Федерации заявляло об атаке на Крым 20 дронов в ночь на 12-е августа.