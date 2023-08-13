О том, что сегодня российская армия вторжения в очередной раз осуществила обстрел Херсонской области, вследствие чего в нескольких населенных пунктах погибли 6 человек, среди которых и младенец, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальных Telegram-каналах руководителя ОПУ Андрея Ермака и главы МВД Украины Игоря Клименко.

По словам Ермака, оккупанты применили РСЗО по селу Станислав, и в результате обстрела погибли 2 человека, а 1 — ранен. Кроме того, разрушено и повреждено 5 частных домовладений. Также, из-за удара по Широкой Балке погибли 3 взрослых людей (2 мужчин и 1 женщина) и 1 ребенок 1-месячного возраста, а 12-летнего мальчика направили на госпитализацию.

От главы Министерства внутренних дел Игоря Клименко позднее поступила уточненная информация — погибшими в Широкой Балке являлись 1 местный житель и семья из мужа, жены и дочери, родившейся 23 дня назад, а их раненый 12-летний сын на данный момент, — в критическом состоянии.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Урзуфе из-за перестрелки между «кадыровцами» и местными «властями» погибло несколько мирных жителей.