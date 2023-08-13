О том, что враги пытаются перейти к активным атакам на Лимано-Купянском направлении, осуществив 10 авианалетов и не менее 400 атак на Силы Обороны из разнообразных типов вооружений, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, прозвучавшее в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Череватого, российская армия вторжения не прекращает попыток перейти в наступление на Лимано-Купянском направлении: совершено 3 атаки за минувшие сутки, включая 428 обстрелов и 10 авианалетов. Впрочем, в период отражения штурмов захватчиков, 37 россиян «утилизировали», а 82 — отправили в списки «трехсотых».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Генштабе ВСУ сообщили, сколько всего техники потеряла армия Путина по состоянию на это воскресенье.