О том, что армия Путина ночью 16-го августа несколько раз запускала по объектам на территории Одесчины ударные беспилотники, основной целью которых являлась портовая и зерновая инфраструктура в южной части региона, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы Одесской ОВА Олега Кипера.

По словам Олега Кипера, вследствие попаданий российской армии вторжения по одному из портов Дуная, практически уничтожены складские помещения и зернохранилища. Также, пожары, возникшие в результате военного преступления РФ, были оперативно ликвидированы специалистами-сотрудниками ГСЧС.

Ранее наш информационный писал о том, что спикер Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат рассказал, какую российскую ракету силам ПВО Украины не удается ликвидировать.