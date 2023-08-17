О том, что за прошедшие 24 часа, враги 80 раз обстреливали 20 населенных пунктов в этой области, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

Как стало известно, 70 обстрелов из артиллерии ВС РФ пришлись на Гуляйполе, Новодаровку, Щербаково, Малую Токмачку, Железнодорожное, Преображенку, Ольговское, Полтавку, Темировку, Каменское, Степное, Новояковлевку и другие села, соприкасающимся с линией фронта.

Также, российская армия вторжения ударила из РСЗО по Новояковлевке и Новодаровке, и запустила 7 дронов-камикадзе по Железнодорожному, Новодаровке, Чаривному, Левадному и Пятихаткам. Кроме того, оккупанты атаковали ракетой Запорожский район — снаряд угодил между 2-мя селами, и потому не нанес никакого ущерба.

Ранее мы писали о том, что под утро, 17-го августа, РФ ударила ракетами по Днепропетровской области.