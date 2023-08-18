О том, что по словам представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, защитники Украины не прерывают ведения наступательных действий южнее Бахмута, где уже закрепились на достигнутых позициях, а также как обстоят дела на Лимано-Купянском направлении, пишет «НБН», ссылаясь на информационную сводку, опубликованную в Telegram-канале «Military Media Center».

Ковалев отметил — бойцы Сил Обороны ведут результативный артиллерийский огонь по вражеским целям, таким образом осуществляя мероприятия по контрбатарейной борьбе. Кроме того, на Купянском и Лиманском направлениям, украинская армия эффективно отразила все российские атаки — здесь идут самые напряженные и ожесточенные бои.

Также, войска государства-террориста ведут безуспешные наступательные действия поблизости от Сеньковки в Харьковской области, Белогоровки в Луганской области, включая Богдановку и Белую Гору в Донецкой области.

Ранее наш информационный портал писал о том, что за эту ночь, бойцы ВСУ уничтожили две «вертушки» Ка-52 и 4 беспилотника.