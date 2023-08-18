Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных ил России.

В частности, сообщении отмечается, что авиация Сил обороны на протяжении суток нанесла семь ударов по районам, где была сосредоточена живая сила противника, а также их военная техника, и еще два удара, — по ЗРК РФ. Помимо того, наши военные ликвидировали два ударных вертолета Ка-2 россиян и 4 БПЛА.

Помимо прочего, в сообщении говорится, украинские артиллеристы на протяжении суток поразили 4 арторудия на огневых позициях, а также два склада боеприпасов и орудие РЭБ.