О том, что украинской авиацией за минувшие 24 часа было нанесено 10 ударов по местам скопления «живой силы», систем вооружений и военной техники ВС РФ, а еще 1 атака пришлась на вражеский зенитно-ракетный комплекс, пишет «НБН», ссылаясь на утреннюю сводку, размещенную в официальном Facebook-аккаунте Генштаба ВСУ.

Также, подразделениями украинских ракетных войск и артиллерии, за прошедшие сутки, было накрыто огнем 2 района концентрации личного состава, вооружения и бронетехники противника, вследствие чего уничтожено 4 артиллерийских средства, выдвинутых на позиции, 2 пункта управления и 2 станции радиоэлектронной борьбы врага.

Ранее наш информационный портал писал о том, что американские чиновники озвучили СМИ, какие потери в войне понесли армии Украины и России.