О том, что в ночь на эту субботу, 19-го августа, на территории Симферополя во временно захваченном Крыму, произошел взрыв, громкий звук от которого был слышен в ряде соседних населенных пунктов полуострова, например, в селе Перевальное, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в местном Telegram-канале «Крымский ветер».

Кроме того, звук этого взрыва достиг Бахчисарайского района и Алушты, которая расположена в 50 километрах от Симферополя: очевидцы сообщают — в некоторых селах указанной местности от взрывной волны даже сработала сигнализация у автомобилей.

Впрочем, пока нет никакой официальной информации от Сил Обороны Украины, касающейся данного «хлопка» в Крыму, а местные оккупационные «власти» тоже не спешат комментировать этот инцидент.

Ранее наш информационный портал писал о том, что во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области прогремел взрыв в логове «народной милиции».