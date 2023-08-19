О том, что сегодняшняя ракетная атака на Чернигов является прямой причиной того, почему Украина продолжает объединять все мировое сообщество против государства-террориста РФ, пишет «НБН», ссылаясь на обращение, опубликованной в официальном Telegram-канале президента нашей страны Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, российская ракета угодила прямо в центр Чернигова — по «площади, политехнике и театру»: все это последствия соседства с террористическим государством, и именно против этого Украина объединяет весь мир.

Президент Украины подчеркнул, что эту обычную субботу страна-агрессор превратила в день боли и потерь — «есть погибшие, есть раненые». На данный момент на месте российского теракта работают соответствующие службы — специалисты-спасатели, правоохранители и бригады медиков.

Зеленский акцентировал:

Сделаем еще больше для консолидации мира против российского террора. Дадим еще больше нашему государству для защиты жизни. Россия должна проиграть в этой войне, чтобы жизнь победила.

Также, в официальном Telegram-канале МВД Украины информируют — по состоянию на 13 часов субботы, известно о 42 пострадавших из-за российского удара по драмтеатру: погибли 5 человек, травмы получили — 37 человек (среди них — 11 несовершеннолетних).

Ранее мы писали о том, что за минувшие 24 часа российские оккупанты более 60 раз обстреливали Херсонскую область — есть погибшие украинцы.