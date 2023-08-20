О том, что количество пострадавших украинцев из-за вчерашнего российского теракта в этом городе увеличилось почти до 150 человек, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

По словам Чауса, 19-го августа враги забрали жизни у 7 человек, и еще 148 пострадавших от военного преступления РФ были вынуждены самостоятельно обратиться за медицинской помощью, или были госпитализированы с ранениями в больницы. По состоянию на утро воскресенья, 20-е августа, 41 человек остается в больнице, а в медучреждениях Чернигова успели прооперировать уже 15 граждан.

Также, глава Черниговской ОВА проинформировал: повреждения зафиксировали у более, чем 500 жилищ — это не менее 60 домов, расположенных рядом с местом, куда угодила вражеская ракета.

Ранее мы писали о том, что 19-го августа глава МВД Украины озвучивал предварительное количество жертв от удара российской ракеты.