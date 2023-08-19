Как информирует «НБН», сегодня в 18 часов 43 минуты Игорь Клименко в своем ТГ-канале опубликовал информацию о последствиях ракетного удара РФ по Чернигову. Также министр сообщил, что поисково-спасательная операция была завершена.

Так, в своем сообщении Клименко написал, что поисково-спасательная операция была завершена. В итоге было выявлено 136 жертв теракта, устроенного Россией.

В частности, 129 человек получили ранения, среди которых 15 детей и 15 сотрудников полиции. Еще семь человек, к сожалению, погибли в результате удара россиян по центральной части города Чернигов.

Напоследок глава МВД Украины высказал искренние сочувствия семьям погибших и опубликовал видео с места событий.

Напомним, ранее мы уже писали о реакции Зеленского на удар РФ по центральной части Чернигова.