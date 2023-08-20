О том, что в местном драматическом театре вовсе не выставлялись дроны-камикадзе, а лишь проходило «закрытое мероприятие», пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Чауса, организаторы предварительно обратились с письмом, в котором предупредили — будет проведена закрытая встреча представителей бизнеса и волонтеров, попросив ОВА обеспечить охрану общественного порядка и дежурство медиков: подобные меры указывают ограничения в привлечении каких-либо зрителей.

Кроме того, никаких «посторонних посетителей в драмтеатре Чернигова в момент удара не было», однако этот факт должно подтвердить следствие. Впрочем, косвенное свидетельство этому — среди участников и организаторов мероприятия «очень мало пострадавших», так как в период воздушной тревоги они якобы успели спуститься в укрытие.

Ранее мы писали о том, как Зеленский отреагировал на теракт РФ в Чернигове.