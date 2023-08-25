О том, что в течение последних суток, авиацией Сил Обороны был нанесен 1 удар по командному пункту, а также осуществлено 13 атак на районы скопления личного состава противника, и 3 — по ЗРК российских войск, но и это еще не все, пишет «НБН», ссылаясь на утреннюю сводку, обнародованную в официальном Facebook-аккаунте Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Как стало известно, в четверг, 24-го августа, подразделениями ракетных войск и артиллерии, точным огнем было поражено: 2 пункта управления, 2 района концентрации личного состава/систем вооружений/прочей военной техники, включая 5 артиллерийских средств, выдвинутых на огневые позиции, 1 средство ПВО, 1 склад боеприпасов и 1 станция радиоэлектронной борьбы противника.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минобороны РФ заявили — ночью 25 августа Крымский полуостров атаковали 42 украинских беспилотника.