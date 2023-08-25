О том, что бойцы Сил Обороны продолжают «продавливать» оккупантов на Таврическом направлении, благодаря поддержке артиллерийских подразделений, за последние сутки выполнивших около 1 327 огневых задач, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.
В частности, за минувшие 24 часа, в результат успехов наступления ВСУ на Таврическом направлении, армия Путина не досчитается 273 человек:
- 109 — погибли;
- 160 — ранены;
- 4 — взяты в плен.
Кроме того, защитники Украины ликвидировали более 20 единиц вражеской военной техники и подобных целей:
- 6 бронированных боевых машин;
- 7 артиллерийских систем/минометов;
- 1 ракетную систему залпового огня;
- 2 беспилотника;
- 6 авто;
- 1 спецтехнику;
- 3 склада с боеприпасами.
Ранее мы писали о том, что Генштаб назвал количество уничтоженных наземных объектов ВС РФ за последние сутки.