О том, что сегодня, 26-го августа, около 3-х часов ночи, на Московскую область была осуществлена атака неизвестными БПЛА, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам Собянина, российские ПВО смогли сбить один из дронов, подлетавший к Москве над Истринским районом, и, хотя пострадавших и разрушений не зафиксировано, экстренные службы приступили к работе на месте инцидента.

Также, согласно информации от агентства «ТАСС», ссылающегося на местные авиаслужбы, стало известно — московские аэропорты «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» были закрыты на прием и вылет самолетов, как минимум, в течение нескольких часов.

Тем временем, Минобороны РФ подтвердило вышеуказанные сведения — 26-го августа, около 3-х часов утра, якобы была «пресечена попытка киевского режима» в совершении террористической атаки самолетными БПЛА на объекты в Москве и Подмосковье: дроны ликвидировали в небен над Истринским районом.

Ранее мы писали о том, что 25-го августа, незаконно аннексированный РФ Крымский полуостров, атаковало огромное количество БПЛА.