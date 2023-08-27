О том, что за минувшие 24 часа, авиацией и артиллерией ВСУ было поражено 11 районов концентрации «живой силы» путинской армии вторжения, включая несколько ЗРК и артиллерийских средств противника, пишет «НБН», ссылаясь на утреннюю сводку, обнародованную на официальной Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

Как стало известно, пилотами авиации Сил Обороны, на протяжении прошедших суток, было нанесено 2 удара по командным пунктам, 10 раз атакованы районы скопления личного состава ВС РФ, а также «накрыты» огнем 2 зенитно-ракетных комплекса противника.

Кроме того, подразделениями ракетных войск и артиллерии, в течение последних 24 часов, были нанесены удары по: 2 зенитно-ракетным комплексам, 1 району сосредоточения личного состава армии Путина и 4 артиллерийским средствам, неосторожно выдвинутым на огневые позиции.

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