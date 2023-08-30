О том, что защитники Украины результативно сдерживают попытки наступления путинской армии на Лимано-Купанском направлении, пишет «НБН», ссылаясь на заявление командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, опубликованное в Telegram-канале «Military Media Center».

По словам Сырского, наиболее ожесточенные боестолкновения происходят рядом с населенными пунктами Райгородка и Ковалевка, где оккупанты, вопреки потерям, делают попытки прорыва обороны ВСУ, бросая в атаку штурмовые отряды на бронетехнике.

Командующий Сухопутными войсками добавил — одновременно с этим враги совершают перегруппировку, заводя обновленные части с территории РФ, с целью поднятия численности «живой силы» и боевого потенциала своих войск.

Ранее мы писали о том, что Украина получит от Швейцарии технику для безопасного и эффективного разминирования территории.