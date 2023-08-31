О том, что у российских захватчиков интенсивно проявляются панические настроения, вызванные эффективным проведением атаки со стороны СБУ на «избирательный участок» во временно захваченной Запорожской области — путинская армия расширила охрану «штаба», одновременно ограничив движение поблизости со зданием, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале мэра Мелитополя Ивана Федорова.

По словам Федорова, оккупанты в Мелитополе, глядя на своих павших «коллег», попросту впадают в панику. В частности, захватчики ужесточили охранные меры «избирательного штаба», расположенного на центральной площади в местном Дворце культуры им. Шевченко, а также запретили автосообщение в радиусе нескольких сотен метров вокруг него, попутно закрыв проход лестницами на Аллее Славы, включая выставление турникетов и развешивание предупредительных лент.

Федоров подчеркнул:

Спасут ли турникеты от «бавовны» — другой вопрос. Помогать оккупантам в подготовке к псевдовыборам не только незаконно, но и часто опасно.

Ранее мы писали о том, что Федоров рассказал, как оккупанты утилизируют своих «двухсотых».