О том, что российская армия вторжения завезла на территорию этого временно захваченного города еще один крематорий, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале мэра Мелитополя Ивана Федорова.

По словам Федорова, теперь потери врага на фронте можно заметить «невооруженным носом», так как в последнее дни «адские вражеские печи горят на полную катушку»: украинцы, проживающие в Мелитополе и Бердянске, жалуются на ужасную вонь, которой захватчики попросту терроризируют различные районы.

Как стало известно, фактически в каждом из этих, пока еще оккупированных городов, было запущено лишь по одному мобильному крематорию, но в Мелитополе обнаружена дополнительная труба, из которой валит черный дым, — в конце улицы Михаила Оратовского.

Федоров подчеркнул:

Когда черные пакеты закончились, крематориев много не бывает.

Ранее мы писали о том, что Федоров сообщил, на каких объектах оккупантов «цвела бавовна» с 25-го по 26-е августа.