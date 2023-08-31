О том, что в течение года дроны-камикадзе осуществляли атаки на Россию и временно захваченный Крымский полуостров около 200 раз, при этом, фактически всегда в этих ударах Москва обвиняла Киев, пишет «НБН», ссылаясь на материал BBC.

В соответствии с наблюдениями журналистов, в 2023-м году РФ и аннексированный Крымский полуостров подверглись более, чем 190 атакам, совершенным ударными беспилотниками. Наиболее часто «бавовна цвела» в Брянской, Белгородской и Курской областях государства-террориста, включая и Крым. Кроме того, удары в ночь на 30-е августа по 6 российским регионам — самая глобальная спецоперация, зафиксированная в этом году.

Также, по мнению экспертов, все БПЛА, запущенные с территории нашего государства, вполне в состоянии достигать «глубинных» регионов РФ, вопреки тому, что Киев официально не подтверждает совершения атак на Москву. Таким образом, «превентивные рейды», сделанные в 2022-м году, указывают — Украина обладает возможностью запуска дронов на большие расстояния со своей территории.

Ранее мы писали о том, что жители Феодосии сообщают о ночной атаке крылатыми ракетами.