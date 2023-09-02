О том, что в ночь на эту субботу, 2-го сентября, на Крымский мост в очередной раз была совершена атака дронами-камикадзе, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве сообщают — Силы Обороны нашей страны осуществили сразу 3 попытки удара по Крымскому мосту, применив безэкипажные аппараты. Первая такая попытка предпринималась около 11 часов 15 минут вечера пятницы — атаку аквадрона, целью которого стал Крымский мост, в Минобороны РФ назвали террористическим ударом. Следующая попытка зафиксирована около 2 часов 10 минут ночи 2-го сентября, а третья — еще через 10 минут. Ведомство государства-террориста настойчиво уверяет — все атаки аквадронов якобы предотвращены, а сами аппараты ликвидированы в водах Черного моря.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Буданов сообщил — по аэродрому в Пскове ударили с территории РФ.