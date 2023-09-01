Глава ГУР МОУ подтвердил СМИ, что беспилотники, которые атаковали псковский аэродром, были запущены с территории государства-террориста. Российские пропагандисты попросили спикера Путина прокомментировать соответствующую информацию, сообщает «НБН».

Однако пресс-секретарь кремлевского диктатора не стал ничего говорить о сказанном начальником украинской разведки. Традиционно Песков ушел от неудобного вопроса, направив представителей СМИ за ответами к военным, отметив, что это «их прерогатива».

Напомним, что ранее представитель Кремля обвинил страны Балтии в атаке дронами на псковский аэродром. При этом сразу после удара по стратегическому объекту ВС РФ спикер Путина жаловался на «террористическую активность» Украины.