О том, что в Верховной Раде уже на следующей неделе планируют отправить в отставку министра обороны, включая замену еще нескольких коллег Резникова, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в «РБК-Украина».

По мнению источников информации, нынешнего главу Министерства обороны Украины Алексея Резникова реально ожидает отставка — в его кресле окажется глава «Фонда госимущества» Рустем Умеров. Также, парламентарии назначат другого главу Министерства культуры и информационной политики — на эту должность переместят экс-директора «Украинского культурного фонда» Юлию Федив.

Отметим, что место Умерова в «Фонде госимущества» предполагают отдать Ольге Песчанской, сейчас возглавляющей Антимонопольный комитет, а вместо нее этой структурой станет управлять глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Ранее мы писали о том, что Резников показывал скандальные куртки для ВСУ, объяснив выбор компании, у которой Минобороны закупило одежду.