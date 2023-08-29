Во время пресс-конференции в понедельник, 28 августа, глава оборонного ведомства опроверг сообщения о том, что для украинских бойцов закупили летние куртки вместо зимних, информирует «НБН».

По словам Резникова, 45 000 курток находятся на складе, а в 135 000 давно одели защитников еще осенью-зимой. Также министр предложил посмотреть, чем зимняя форма ВСУ отличается от летней.

Демонстрируя скандальные куртки, чиновник отметил, что в них военнослужащие провоевали весь холодный сезон без нареканий и, если бы они получили летние элементы одежды, вся Украина и Минобороны уже знали бы об этом.

Также министр заявил, что не существует цены $23-30 за куртку, отметив, что средняя цена на верхнюю одежду для военных составляет от $80 до $120, для спецназа – как минимум $300.

Глава оборонного ведомства добавил, что Украина искала компанию, которая может поставить зимнюю одежду для армии, получив ответ от 80 поставщиков. После департамент проводил переговоры и заключал договоры о закупках курток.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский прокомментировал сообщения об отставке Резникова.