О том, что бойцы Сил Обороны продолжают контрнаступательные действия в западной части Запорожской области, значительно продвинувшись вперед, вопреки заявлениям кремлевских блогеров, недавно утверждавших — путинская армия удерживает позиции на южных окраинах Работино (деоккупировано ВСУ), пишет «НБН», ссылаясь на аналитический материал американского Института изучения войны.

Как стало известно, наши войска успешно прорвались сквозь «первую линию обороны» РФ на некоторых участках Запорожского направления, однако обстановка сохраняется сложной, поскольку впереди еще есть дополнительные российские бетонные укрепления и плотные минные заграждения.

Впрочем, по словам командующего разведывательного центра Сил Обороны Эстонии полковника Марго Гросберга, артиллерийский потенциал ВСУ «равен или даже лучше», чем есть у армии вторжения, — защитники нашей страны смогли отбросить артиллерийские подразделения ВС РФ от линии фронта, не позволяя тем осуществлять поддержку своих войск, и это стало возможным потому, что в июле Силы Обороны Украины серьезно повредили российские артиллерийские радары.

Ранее мы писали о том, что Буданов озвучил имена российских генералов, которые выступали против войны в Украине.