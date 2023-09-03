О том, что ночью этого воскресенья, 3-го сентября, путинская армия в очередной раз осуществила атаку на Украину, в несколько волн запустив ударные беспилотники «Герань2-Шахед-136/131» с южных и юго-восточных направлений (от мыса Чауда, с территории Крымского полуострова, и от Приморско-Ахтарска), информирует «НБН», ссылаясь утреннюю сводку, размещенную в официальном Facebook-аккаунте Воздушных Сил ВСУ.

В частности, были зафиксированы пуски 25-ти дронов-камикадзе «Герань2-Шахед-136/131», которые направлялись в южную часть Одесской области. Однако, благодаря слаженной работе сил и средств Воздушных Сил, эффективно взаимодействовавших с подразделениями ПВО прочих составляющих Сил Обороны Украины, 22-а беспилотника были успешно ликвидированы.

Раніше ми писали про те, що Буданов озвучив імена російських генералів, які виступали проти війни в Україні.