О том, что в результате сегодняшнего обстрела Кривого Рога, погиб 1 правоохранитель и более 20 человек — ранены, а также есть масштабное возгорание на территории автогаражей (огнем охвачено более 200 квадратных метров), пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-каналы главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и МВД Украины.

Согласно предварительной информации, российская ракета угодила в административное здание: есть 1 погибший и 9 пострадавших (нескольких человек извлекли из-под завалов постройки).

По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, по состоянию на 10 часов утра, численность пострадавших в результате российской атаки на Кривой Рог возросла до 25 человек.

Ранее наш информационный портал писал о том, что утром 8-го сентября, российские захватчики ударили ракетой по городу Сумы — стало известно о последствиях вражеской атаки.