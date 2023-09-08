Утром ракета ВС РФ попала в частный сектор Сум в районе Казацкого проспекта. По словам мэра, в результате вражеской атаки некоторые дома повреждены, один полностью разрушен. На значительной площади возник пожар, информирует «НБН» со ссылкой на «Суспільне.Суми».

Лысенко отметил, что всем пострадавшим оказывают помощь, на месте удара работают все соответствующие службы. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что из-под завалов удалось спасти мужчину и женщину – владельцев разрушенного дома.

Напомним, что в ночь на четверг, 7 сентября, путинские оккупационные силы ударили по жилому кварталу Сум дроном-камикадзе. В областной военной администрации рассказали подробности атаки БПЛА.