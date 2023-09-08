В эфире национального телемарафона Гуменюк рассказала, что российские оккупанты ищут новые тактики для ударов БПЛА по Украине. Для этого «освободители» развернули еще одну станцию, откуда атакуют нашу страну беспилотниками, информирует «НБН».

Спикер оперативного командования «Юг» сообщила, что ранее неоднократно в сводках Воздушных сил ВСУ фигурировал город Приморско-Ахтарск РФ, расположенный возле Азовского моря.

Сейчас путинские солдаты развернули лагерь на территории временно захваченного Крымского полуострова – запускают дроны-камикадзе с мыса Чауда на юге Феодосийского залива. Захватчикам нужно найти новую тактику для обхода украинской противовоздушной обороны, а также сократить путь полета БПЛА.

Поэтому теперь ВС РФ запускают беспилотники не с восточного побережья Азовского моря, а направляют их над акваторией Черного моря, чтобы максимально скрыть движение дронов и их звук.

Ранее Гуменюк рассказала о маркировке на БПЛА, которые производит страна-агрессор.