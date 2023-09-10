О том, что ночью 10-го сентября, оккупанты осуществили атаку на Украину, применив более 30 российско-иранских дронов-камикадзе, а также сколько из них было уничтожено, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Facebook-аккаунте Генерального штаба ВСУ.

Как стало известно, этой ночью российская армия вторжения атаковала Украину 33 беспилотниками «Герань2-Шахед-136/131», из которых 26 смогли уничтожить подразделения противовоздушной обороны ВСУ. В частности, большую часть дронов-камикадзе, не менее 20 штук, сбили в небе над Киевом и Киевской областью, но все же некоторые обломки упали на столицу.

Ранее мы писали о том, что 9-го сентября в Крыму произошло «чрезвычайное происшествие» — на территории Симферополя полыхала военная часть оккупантов.