Как информирует «НБН» со ссылкой на ТГ-каналы, в незаконно аннексированном Россией Симферополе загорелись склады на территории воинской части.

Согласно данным местных пабликов, незадолго до пожаров в городе можно было услышать взрыв. Помимо того есть также данные о том, что возгорание произошло в районе складов цистерн с топливом.

Так, в частности, ТГ-канал «Крымский ветер» пишет, что «пожар или «бавовна» случились в районе складов, где хранятся цистерны с топливом». Ресурс добавил, что жителям близлежащих домов лучше быть от этого места подальше.

А вот по данным советника гауляйтера оккупированного Крыма Олега Крючкова, пожар в воинской части Симферополя – это не больше, чем бытовое возгорание.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ночной «бавовне» в Крыму.