О том, что Киев призывает к формированию международного трибунала, так как гибридный его вариант, на котором настаивает «Большая семерка», не дает ответа на вопрос, каким образом можно осудить высшее руководство государства-террориста, то есть для эффективного привлечения Путина и компании к ответственности необходимо внести изменения в нормы международного права, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, опубликованное на официальной странице «Ялтинской европейской стратегии» (YES).

По словам Кулебы, «мы объективно имеем проблему с действующим международным правом», выполняя нормы которого, осудить кремлевского тирана Путина, премьер-министра РФ Мишустина, главу МИД Лаврова и прочих соучастников за преступления агрессии против Украины сейчас не представляется возможным.

Министр иностранных дел нашей страны подчеркнул, что сейчас стоит выбор «между беззаконием и справедливостью», и раз Украина должна «идти по пути справедливости», то следует «и обновить международное законодательство».

Кулеба акцентировал, что если не осуществить таких изменений, то это будет означать одно — мировое сообщество фактически считает преступления РФ против Украины не сталь важными, как войну в Югославии или Вторую Мировую Войну.

Ранее мы писали о том, как Дмитрий Кулеба высказался о проведении выборов в нашей стране во время войны.