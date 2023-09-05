В интервью французскому телеканалу France 5 руководитель внешнеполитического ведомства объяснил, какие вызовы мешают провести выборы в Украине в период боевых действий, информирует «НБН».

По словам дипломата, проблема заключается не в том, победит или не победит нынешний глава государства Владимир Зеленский, украинское законодательство запрещает проведение выборов пока действует военное положение в стране.

Кулеба отметил, что имеют право голосовать также и те граждане Украины, которые выехали за границу, что также сложно организовать. Кроме того, проведение выборов упирается в денежный вопрос.

Напомним, советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк перечислил пять причин, по которым Киев не будет проводить выборы во время войны.