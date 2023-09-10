О том, что в ночь на это воскресенье, 10-е сентября, Крым снова атаковали около десятка дронов-камикадзе, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Как утверждают оборонное ведомство страны-агрессора, этой ночью якобы была пресечена попытка, со стороны нашего государства, в осуществлении атаки с применением самолетных беспилотников, направленных на объекты, расположенные «на территории Российской Федерации». В Минобороны России уверяют — все 8 дронов были уничтожены на подлете к акватории Черного моря у побережья временно захваченного Крымского полуострова.

Ранее мы писали о том, что 9-го сентября в Крыму произошло «чрезвычайное происшествие» — на территории Симферополя полыхала военная часть оккупантов.