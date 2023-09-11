О том, что на данный момент продолжается наступательная операция на Мелитопольском и Таврическом направлениях — именно здесь фиксируются заметные успехи на участках фронта югу от Работино, и к западу от Вербового, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы Министра обороны Украины Анны Маляр, прозвучавшее в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Маляр, на протяжении последней недели на Таврическом направлении защитники Украины смогли продвинуться еще на 4,8 квадратного километра, а в целом, бойцы оперативно-стратегическая группировка войск «Таврия» освободили от противника не менее 256,5 квадратного километра.

Также, «вторая армия мира» без каких-либо результатов пыталась прорвать украинскую оборону на Бахмутском направлении — поблизости от Железнянского, Орехово-Васильевки и Богдановки в Донецкой области. С аналогичным «успехом» враги вели наступательные действия в районах Керамики, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки и Пречистовки этой же области.

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