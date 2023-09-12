О том, что за последние 24 часа, нашей армией на Южном направлении ликвидировано 52 захватчика и уничтожено более 20 единиц боевой и автомобильной техники российских войск вторжения, пишет «НБН», ссылаясь на заявление пресс-секретаря Сил Обороны Юга Украины Натальи Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, за минувшие боевые сутки, благодаря результативному выполнению нашими войсками поставленных огневых задач, «утилизировано» 52 оккупанта, 3 танка, 1 реактивная система залпового огня, а также 3 крупнокалиберные пушки, и, как уже сложилось по традиции, 1 лодка и 1 самоходная артиллерийская установка. При этом, бойцы Сил Обороны продолжают уничтожать вражескую автотехнику, с помощью которой «вторая армия мира» пытается осуществлять свои маневры — минус 11 единиц.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Генштабе рассказали об успехах ВСУ и продвижении украинских воинов по 2-м направлениям.